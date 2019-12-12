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Захарова: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
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РИА Новости

Захарова: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17

15:02 12.12.2019 (обновлено: 15:11 12.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17, пытаясь предъявить претензии к РФ по выдаче экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Помимо прочего, были переданы рассекреченные данные о российской военной технике и результаты эксперимента, так называемого натурного эксперимента, который был произведен концерном "Алмаз-Антей", направлены первичные радиолокационные данные, документация. Все это доказало согласно документам украинскую принадлежность ракеты, которая сбила малайзийский Boeing. Насколько полно все эти данные учитываются - мы прекрасно видим по предварительным итогам расследования", - отметила Захарова.
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"Совершенно очевидно, что именно такой избирательный подход к работе с информацией не позволяет следствию продвинуться вперед и вынуждает его просто топтаться на месте. И те так называемые успехи, о которых заявлялось на пресс-конференции совместной следственной группы 19 июня, на самом деле довольно сомнительны, об этом мы тоже говорили на разных уровнях, подвергаются обоснованной критике и со стороны экспертов, и со стороны представителей ряда государств", - заявила она.
"Такое складывается ощущение, что на этом фоне именно для того, чтобы скрыть собственные промахи, прокуратура Нидерландов нашла повод для обвинения российской стороны в некой недобросовестности в подходе к сотрудничеству в вопросах исполнения различных запросов об оказании правовой помощи", - добавила Захарова.
По ее словам, складывается впечатление, что на Россию "опять хотят переложить вину за медлительность, за неэффективность следствия и так далее".
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Захарова отметила, что после того, как Цемах "побывал в застенках СБУ, здоровье его было просто подорвано". "Вспомните незаконную операцию украинских служб по его задержанию. Она была проведена в интересах следствия, которое, к слову, курируется прокуратурой Нидерландов. Так вот, жизнь этого человека подвергалась прямой опасности. При задержании сотрудники СБУ нанесли ему побои, использовали против него транквилизаторы. Для прикрытия проводимой спецоперации организовали минометный обстрел на линии разграничения, в результате которого один человек погиб и один был тяжело ранен", - сказала официальный представитель МИД РФ.
"Я хочу напомнить, что ранее он был уже допрошен голландскими следователями - они провели с ним соответствующие беседы, когда он находился в украинском плену. Причем все это было сделано, как мы понимаем теперь, в условиях физического и психологического давления. Те, кто его допрашивал, могут в общем-то по квалификации считаться и соучастниками преступных действий в отношении этого человека", - подчеркнула Захарова.
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В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха, которого ранее в Киеве называли свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
17 июля, 01:58
Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
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Владимир ЦемахМария ЗахароваMH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомДонбассМИД РФНидерландыВ мире
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