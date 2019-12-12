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РИА Наука
2019-12-12T15:53+0300
https://ria.ru/20191212/1562315921.html
В тропическом цветке обнаружили вещество, убивающее раковые клетки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/13/1562311391_0:87:800:537_1036x0_80_0_0_8d236d790e56afbf990cae6954a5ac57.jpg
РИА Новости

В тропическом цветке обнаружили вещество, убивающее раковые клетки

15:01 12.12.2019 (обновлено: 15:53 12.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Singapore Botanic Gardens / Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
CC BY-SA 2.0 / Singapore Botanic Gardens /
Uvaria grandiflora
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На основе вещества, содержащегося в тропическом цветке увария, ученые создали препараты, убивающие раковые клетки поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemMedChem.
Рак поджелудочной железы — одно из самых агрессивных и смертельных видов онкологических заболеваний. Его сложно распознать на ранних стадиях и очень трудно лечить, так как этот вид рака устойчив ко многим противораковым препаратам.
Ученые из Великобритании и Японии под руководством Саймона Льюиса (Simon Lewis) из Университета Бата и профессора Суреша Авале (Suresh Awale) из Университета Тоямы обнаружили, что грандифлорацин — активное вещество, содержащееся в тропическом цветке увария (Uvaria grandiflora), произрастающем в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах, — убивает раковые клетки поджелудочной железы.
На основе грандифлорацина они создали три препарата, которые борются с раком даже эффективнее, чем природное вещество. Несмотря на то, что потребуется еще пять лет испытаний, прежде чем можно будет начать клинические испытания новых препаратов, ученые уже сейчас заявляют, что эти лекарства будут более эффективными и менее токсичными, чем применяющиеся в настоящее время.
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"Рак поджелудочной железы очень агрессивен и обычно опухоль развивается быстрее, чем кровеносные сосуды доставляют в орган питательные вещества. Это приводит к тому, что здоровые клетки начинают голодать и погибают, а раковые клетки продолжают расти, — приводятся в пресс-релизе Университета Бата слова Саймона Льюиса. — Препараты, которые мы создали, устраняют способность раковых клеток переносить голод. В итоге эти клетки погибают, а здоровые клетки с нормальным запасом питательных веществ остаются незатронутыми".
По мнению авторов, натуральные вещества, содержащиеся в растениях, представляют большой интерес для разработки новых лекарств.
"В ходе эволюции природа разработала огромное разнообразие активных соединений, которые помогают биологическим видам выживать и процветать в широком диапазоне условий окружающей среды, поэтому примерно четверть всех лекарств получена из растений", — говорит еще один автор исследования Лоренцо Каджано (Lorenzo Caggiano).
Лоренцо Каджано вместе с Саймоном Льюисом параллельно проводят еще одно исследование по разработке новых методов лечения рака головного мозга на основе соединений, обнаруженных в нарциссах.
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