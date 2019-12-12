Активисты Greenpeace провели акцию в защиту климата перед саммитом ЕС

Экофеминистки и экосексуалы: кто любит природу больше и при чем тут Тунберг

Экофеминистки проводят параллель между эксплуатацией женщин и природы. И призывают решать две эти проблемы совместно, чтобы прийти к балансу. Есть еще одни защитники окружающей среды – экосексуалы. Они предлагают относиться к природе как к любовнице.