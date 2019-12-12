Активисты Greenpeace провели акцию в защиту климата перед саммитом ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Порядка 60 активистов экологической организации Greenpeace провели в четверг несогласованную акцию у здания Евросовета, где пройдет саммит ЕС, некоторым из них в альпинистском снаряжении удалось взобраться на фасад и растянуть баннер "Климатическая чрезвычайная ситуация".
Акция прошла рано утром, задолго до планируемого начала переговоров. В настоящее время здание оцеплено полицией, журналисты выстроились в очередь для прохождения контроля безопасности на входе. На фасаде никаких следов акции уже не осталось. Технический персонал здания "Европа" подтвердил РИА Новости, что несколько человек утром взобрались на стену и вывесили большой баннер, после чего жгли файеры.
BREAKING: 61 Activists set the EU summit on fire *figuratively* whilst governments argue about climate targets for...2050.— Greenpeace Belgium (@greenpeace_be) 12 декабря 2019 г.
But that’s just too little too late. Our planet is *literally* burning and we need countries to take climate action NOW.#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/PveD52Oqns
Через некоторое время полиция оцепила участников акции и изъяла у них документы для установления личности. О задержаниях правоохранительные органы не сообщали.
По информации "Гринпис", акция символизировала "горящую" планету и призыв к руководителям стран ЕС проводить более "амбициозную" политику в сфере защиты экологии.
Одним из пунктов повестки саммита ЕС в четверг будет климат. Ожидается, что главы государств и правительств завершат подготовку рекомендаций по долгосрочной климатической стратегии ЕС, которая будет представлена в начале 2020 года в ООН. Ключевое внимание будет уделено цели достижения "климатической нейтральности" к 2050 году.
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