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Активисты Greenpeace провели акцию в защиту климата перед саммитом ЕС
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РИА Новости

Активисты Greenpeace провели акцию в защиту климата перед саммитом ЕС

14:55 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАктивисты Гринпис (Greenpeace) штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
Активисты Гринпис (Greenpeace) штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Активисты Гринпис (Greenpeace) штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Порядка 60 активистов экологической организации Greenpeace провели в четверг несогласованную акцию у здания Евросовета, где пройдет саммит ЕС, некоторым из них в альпинистском снаряжении удалось взобраться на фасад и растянуть баннер "Климатическая чрезвычайная ситуация".
Акция прошла рано утром, задолго до планируемого начала переговоров. В настоящее время здание оцеплено полицией, журналисты выстроились в очередь для прохождения контроля безопасности на входе. На фасаде никаких следов акции уже не осталось. Технический персонал здания "Европа" подтвердил РИА Новости, что несколько человек утром взобрались на стену и вывесили большой баннер, после чего жгли файеры.
Через некоторое время полиция оцепила участников акции и изъяла у них документы для установления личности. О задержаниях правоохранительные органы не сообщали.
По информации "Гринпис", акция символизировала "горящую" планету и призыв к руководителям стран ЕС проводить более "амбициозную" политику в сфере защиты экологии.
Одним из пунктов повестки саммита ЕС в четверг будет климат. Ожидается, что главы государств и правительств завершат подготовку рекомендаций по долгосрочной климатической стратегии ЕС, которая будет представлена в начале 2020 года в ООН. Ключевое внимание будет уделено цели достижения "климатической нейтральности" к 2050 году.
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