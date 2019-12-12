Слуцкий осудил инициативу США признать Россию "спонсором терроризма"

"Билль о признании России спонсором терроризма - перевернутая с ног на голову инициатива, по своей сути. Американские сенаторы в очередной раз белое пытаются назвать черным. Именно политика США на Ближнем Востоке по смещению неугодных им режимов фактически послужила созданию ИГ*. И до сих пор для реализации все тех же целей Вашингтон продолжает заигрывания с террористами в Сирии", - сказал Слуцкий журналистам.