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Слуцкий осудил инициативу США признать Россию "спонсором терроризма"
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РИА Новости

Слуцкий осудил инициативу США признать Россию "спонсором терроризма"

14:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия борется с террористами как внутри страны, так и за ее пределами, причислять РФ к спонсорам терроризма бесчестно и безответственно, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию вокруг американского законопроекта об объявлении России спонсором терроризма.
Ранее Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
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"Билль о признании России спонсором терроризма - перевернутая с ног на голову инициатива, по своей сути. Американские сенаторы в очередной раз белое пытаются назвать черным. Именно политика США на Ближнем Востоке по смещению неугодных им режимов фактически послужила созданию ИГ*. И до сих пор для реализации все тех же целей Вашингтон продолжает заигрывания с террористами в Сирии", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что Россия вынуждена вести борьбу с международным терроризмом и внутри страны, и на внешних рубежах.
"Именно российские военные оказывают помощь в ликвидации террористических очагов на сирийской территории. И здесь называть нашу страну спонсором терроризма в высшей степени бесчестно и безответственно. Это откровенное насаждение политической лжи по тем же лекалам, по которым происходит сегодня переписывание и фальсификация истории Второй мировой войны", - считает глава думского комитета.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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