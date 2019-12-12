В "Ростехе" рассказали о перспективах экзоскелетов из Death Stranding

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экзоскелеты из нашумевшей игры Death Stranding могут войти в состав перспективной боевой экипировки "солдата будущего", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации Экзоскелеты из нашумевшей игры Death Stranding могут войти в состав перспективной боевой экипировки "солдата будущего", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех"

"Экзоскелеты из Death Stranding — это не далекое будущее, присущее только компьютерным играм, а перспективные разработки, широкое внедрение которых может начаться в самое ближайшее время. Уже в ближайшие 2-3 года в серийное производство выйдут экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания – пассивные. В пределах 4-6 лет может начаться производство активных экзоскелетов", - сказали в "Ростехе".

Так, разработанный в "Ростехе" образец силового экзоскелета, помогающий нести тяжести, уже прошел практические испытания в боевых условиях, в том числе и во время операции в Сирии . Сейчас рассматривается вопрос о принятии этого экзоскелета на вооружение.

"Не исключено, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020 г. Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния – это спецназовцы, саперы и другие", - отметили в госкорпорации.

Также, сказали в "Ростехе", ведутся разработки экзоскелетов, помогающих быстро передвигаться по пересеченной местности. "Созданы принципиальные схемы таких устройств, практически готовы образцы. Сейчас ведется разработка источников питания для таких устройств: экзоскелет в независимом режиме должен функционировать длительное время. Для этого нужны соответствующие аккумуляторы: надежные, мощные и легкие. Создание таких питательных элементов откроет широкие возможности для новых видов активных экзоскелетов – бегающего, прыгающего, плавающего и т.д.", - резюмировали в пресс-службе.