В ОСК назвали причину пожара на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание", - сказал Рахманов.
Он напомнил, что после пожара на судне "Виктор Черномырдин" в ОСК был разработан корпоративный стандарт при сварочных работах. Он, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.
"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", - сказал Рахманов.