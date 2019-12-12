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В ОСК назвали причину пожара на "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости

В ОСК назвали причину пожара на "Адмирале Кузнецове"

14:44 12.12.2019 (обновлено: 14:57 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание", - сказал Рахманов.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12:11
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Он напомнил, что после пожара на судне "Виктор Черномырдин" в ОСК был разработан корпоративный стандарт при сварочных работах. Он, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.
"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", - сказал Рахманов.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияПроисшествия
Популярные комментарии
Необходимо увеличить количество контролёров на одного работающего.
12 декабря, 15:14
Денис В
260002
остатки мазута? хорошо хоть туда боеприпасы не поскидывали. последствия были бы - мама не горюй. с такими вояками и врагов не надо, сами все свое уничтожат из-за собственного разгильдяйства
12 декабря, 14:59
Yerik Beissen
620101
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