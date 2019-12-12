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В Мурманске локализовали пожар на крейсере "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости

В Мурманске локализовали пожар на крейсере "Адмирале Кузнецове"

14:39 12.12.2019 (обновлено: 14:52 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" локализован, открытого горения нет, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения. Температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы", - сказал Рахманов.
Он также подтвердил, что среди рабочих, проводивших ремонт на корабле, пропавших и пострадавших нет.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в ходе пожара пострадали десять человек, шесть из них в реанимации.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
13:22
Боеприпасов на крейсере "Адмирал Кузнецов", где произошел пожар, нет
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Алексей РахмановПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияМурманскПроисшествия
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