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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-12T14:35+0300
https://ria.ru/20191212/1562314552.html
Верхневолжье вошло в число лидеров рейтинга Russian Event Awards
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РИА Новости

Верхневолжье вошло в число лидеров рейтинга Russian Event Awards

14:35 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверская область, власти которой ставят задачу масштабного развития туризма, являющегося одним из важнейших факторов подъема региональной экономики, вошла в число лидеров VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на сайт национальной премии.
В рейтинге, составленном по итогам открытого конкурса проектов, регион занял второе место в Центральном федеральном округе и одиннадцатое в России.
Всего в этом году для участия в конкурсе, который проводится при поддержке Ростуризма, были направлены 683 проекта из 72 регионов страны.
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"Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей", – считает губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе отметили, что туристический потенциал области растет, в том числе в связи с открытием магистрали М-11 "Нева".
"Благодаря трассе М-11 даже сейчас уже вырос туристический поток, нарастили мощности наши гостиницы, туристические компании, планируем к концу следующего года увеличить туристический поток до 2 миллионов человек", – отметил губернатор Игорь Руденя на совещании после открытия трассы.
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Тверская областьИгорь РуденяРостуризм
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