Верхневолжье вошло в число лидеров рейтинга Russian Event Awards

Мост через реку Волга в городе Твери

ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверская область, власти которой ставят задачу масштабного развития туризма, являющегося одним из важнейших факторов подъема региональной экономики, вошла в число лидеров VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на сайт национальной премии.

В рейтинге, составленном по итогам открытого конкурса проектов, регион занял второе место в Центральном федеральном округе и одиннадцатое в России.

Всего в этом году для участия в конкурсе, который проводится при поддержке Ростуризма , были направлены 683 проекта из 72 регионов страны.

"Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей", – считает губернатор области Игорь Руденя

В пресс-службе отметили, что туристический потенциал области растет, в том числе в связи с открытием магистрали М-11 "Нева".