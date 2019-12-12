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Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата
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РИА Новости

Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата

14:35 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Один из участников драки в Верховной раде стал подозреваемым в нападении на депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Богданца, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.
В среду после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики между депутатом от "Слуги народа" и националистами произошла драка. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения законопроекта о рынке земли. Полиция возбудила уголовное дело из-за драки.
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"Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 346 ("угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Полиция не называет фамилию подозреваемого.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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Андрей БогданецВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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