Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Один из участников драки в Один из участников драки в Верховной раде стал подозреваемым в нападении на депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Богданца , сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

В среду после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики между депутатом от "Слуги народа" и националистами произошла драка. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения законопроекта о рынке земли. Полиция возбудила уголовное дело из-за драки.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 346 ("угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Полиция не называет фамилию подозреваемого.