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Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом
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РИА Новости

Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом

14:35 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за принятый им указ о борьбе с антисемитизмом, сообщила канцелярия израильского премьер-министра.
"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за обнародование президентского указа против дискриминации еврейского народа. Свобода слова не может быть использована для оправдания антисемитских нападок на еврейский народ и государство Израиль ", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространённом канцелярией.
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Белый дом ранее сообщил, что президент США подписал указ о борьбе с антисемитизмом. В указе говорится о намерении американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в Америке и во всем мире. В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах в части выявления дискриминации на основе расы, цвета кожи или национальности.
В начале года Трамп уже подписывал закон о борьбе с европейским антисемитизмом, в котором говорится, что в американских национальных интересах вести эту борьбу как в США, так и за рубежом. Поводом как для того закона, так и для нового указа, является рост количества происшествий на почве антисемитизма.
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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