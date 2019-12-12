Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за принятый им указ о борьбе с антисемитизмом, сообщила канцелярия израильского премьер-министра.

"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за обнародование президентского указа против дискриминации еврейского народа. Свобода слова не может быть использована для оправдания антисемитских нападок на еврейский народ и государство Израиль ", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространённом канцелярией.

Белый дом ранее сообщил, что президент США подписал указ о борьбе с антисемитизмом. В указе говорится о намерении американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в Америке и во всем мире. В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах в части выявления дискриминации на основе расы, цвета кожи или национальности.