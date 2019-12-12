Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за принятый им указ о борьбе с антисемитизмом, сообщила канцелярия израильского премьер-министра.
"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за обнародование президентского указа против дискриминации еврейского народа. Свобода слова не может быть использована для оправдания антисемитских нападок на еврейский народ и государство Израиль ", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространённом канцелярией.
8 декабря, 18:10Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
Белый дом ранее сообщил, что президент США подписал указ о борьбе с антисемитизмом. В указе говорится о намерении американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в Америке и во всем мире. В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах в части выявления дискриминации на основе расы, цвета кожи или национальности.
В начале года Трамп уже подписывал закон о борьбе с европейским антисемитизмом, в котором говорится, что в американских национальных интересах вести эту борьбу как в США, так и за рубежом. Поводом как для того закона, так и для нового указа, является рост количества происшествий на почве антисемитизма.
4 декабря, 23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран