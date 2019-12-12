Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T14:32+0300
https://ria.ru/20191212/1562314288.html
В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитой в парламенте жидкости
https://cdn24.img.ria.ru/images/27811/40/278114023_56:0:2036:1114_1036x0_80_0_0_9a631bc940ab80109f17169b0e8d659a.jpg
РИА Новости

В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитой в парламенте жидкости

14:32 12.12.2019
239
© РИА Новости / Давид ХизанишвилиСотрудник патрульной полиции МВД Грузии
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии заявило, что приступило к расследованию уголовного дела из-за разлитой неизвестной жидкости в зале заседаний парламента.
Вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании "Имеди" ранее заявил, что депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили в зале заседаний разлила неизвестную жидкость, из-за чего работа законодательного органа была прервана, депутаты покинули зал. Надирашвили отрицает причастность к инциденту. Парламентарий София Киладзе сообщила о четырех пострадавших.
"В связи с произошедшим в парламенте инцидентом начато расследование по 117-й статье Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
По данным агентства "Интерпрессньюс", в здании парламента работают эксперты-криминалисты, которые установят происхождение жидкости.
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что считает данное действие "химическим нападением на законодательный орган".
Акция протеста в Тбилиси
25 ноября, 19:16
В Грузии оппозиция угрожает не впускать депутатов в здание парламента
101000
Обсудить 0
Ирма НадирашвилиМВД ГрузииПарламент ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД назвал претензии прокуратуры Нидерландов по MH17 необоснованными
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
Автомобиль скорой помощи
В Тбилиси депутаты вызвали скорую из-за разлитой в парламенте жидкости
Сотрудник пожарной службы
В Белоруссии два пациента погибли при пожаре в психдиспансере
Вид на Львов, Украина
Во Львове неизвестные сорвали сессию горсовета
На улицах Пхеньяна
В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
Выросло число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде
Правительство одобрило проект о требованиях к экскурсоводам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал возможное введение США санкций против Турции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
Сотрудник полиции в Тбилиси
В Тбилиси на акции протеста задержали 12 человек
Скорая помощь
В Турции более ста школьниц отравились газом в общежитии
Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА Новости
Санкции не помешают развитию промышленности в Сирии, заявили в Дамаске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния