Выросло число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске возросло до 10 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске возросло до 10 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненным данным, при пожаре на крейсере пострадали 10 человек, шесть из них находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.
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