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Выросло число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости
Выросло число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске возросло до 10 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
2019-12-12T14:25+0300
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Выросло число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

14:25 12.12.2019 (обновлено: 14:49 12.12.2019)
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© RTПожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр видео
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
© RT
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске возросло до 10 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненным данным, при пожаре на крейсере пострадали 10 человек, шесть из них находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МурманскПроисшествия
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