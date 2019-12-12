Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T14:25+0300
https://ria.ru/20191212/1562314029.html
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
https://cdn22.img.ria.ru/images/156072/60/1560726014_0:0:3163:1779_1036x0_80_0_0_0ee7b989f214b0ef7be64ca9ab7dd266.jpg
РИА Новости

В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске

14:25 12.12.2019
741
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что убитый в Берлине гражданин Грузии находился в розыске.
"По моим данным, которые я вчера сверяла с правоохранительными органами нашей страны, в розыске он находился", - ответила Захарова на вопрос журналиста.
Убийство гражданина Грузии произошло 23 августа текущего года. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании, добавил президент.
Бундестаг
10 декабря, 11:38
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
2800000
Обсудить 2
Убийство гражданина Грузии в БерлинеМария ЗахароваМИД РФВладимир ПутинГрузияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД назвал претензии прокуратуры Нидерландов по MH17 необоснованными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Александр Левинталь
Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Захарова: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
﻿Россия не может получить от ЕС требования для работы журналистов
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
Выросло число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
Строительство газопровода Турецкий поток
Молдавия заявила о готовности принимать газ "Турецкого потока"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал возможное введение США санкций против Турции
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
На улицах Пхеньяна
В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек: в Варне могут разместить центр координации морских сил НАТО
Сергей Неверов
Неверов оценил приговор о лишении свободы на Украине депутата Госдумы
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата
Посол Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиноса
Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России
20:34Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
Лента новостейМолния