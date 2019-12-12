В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что убитый в Берлине гражданин Грузии находился в розыске.
"По моим данным, которые я вчера сверяла с правоохранительными органами нашей страны, в розыске он находился", - ответила Захарова на вопрос журналиста.
Убийство гражданина Грузии произошло 23 августа текущего года. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании, добавил президент.