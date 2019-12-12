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Туризм
2019-12-12T14:21+0300
https://ria.ru/20191212/1562313846.html
Правительство одобрило проект о требованиях к экскурсоводам
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РИА Новости

Правительство одобрило проект о требованиях к экскурсоводам

14:21 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде. Архивное фото
ГОРКИ, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило ряд законопроектов, в том числе о критериях аттестации экскурсоводов, требованиях к их образованию и стажу и об отмене государственной аккредитации образовательной деятельности по программам аспирантуры и адъюнктуры.
"Все утверждено", - сообщили журналистам в пресс-службе по итогам заседания правительства.
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Кроме того, кабмин рассмотрел и одобрил законопроект, снимающий запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Предполагается, что эта норма поможет развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта РФ и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов. Был одобрен проект распоряжения о внесении в 2020 году добровольного взноса РФ в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ в размере до 322 миллионов рублей и внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам регионов на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".
Правительство РФ обсудило и одобрило дополнительное распределение межбюджетных трансфертов регионам в размере более чем 32 миллиарда рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в агропромышленном комплексе (АПК) и увеличение на 968 миллионов рублей объема господдержки Воронежской области в целях ускорения работ по строительству автодороги "Юго-восточный обход города Боброва".
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Также было одобрено распределение в 2019 году межбюджетных трансфертов бюджетам Вологодской, Самарской, Калужской и Московской областей на обеспечение дорожной деятельности.
Кабмин одобрил и перераспределение средств на выплаты при рождении детей и материнский капитал в Якутии и Бурятии, увеличение на 395 миллионов рублей выплат регионам РФ на лекарства, медицинские изделия и лечебные продукты питания для детей-инвалидов и законопроект, утверждающий список опасных заболеваний, которыми могут болеть вышедшие на свободу осужденные и о которых нужно сообщать региональным властям.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
14:17
Медведев призвал навести порядок в сфере услуг экскурсоводов
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ТуризмСНГВоронежская областьРоссияЯкутияЭкономика
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