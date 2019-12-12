Правительство одобрило проект о требованиях к экскурсоводам

ГОРКИ, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило ряд законопроектов, в том числе о критериях аттестации экскурсоводов, требованиях к их образованию и стажу и об отмене государственной аккредитации образовательной деятельности по программам аспирантуры и адъюнктуры.

"Все утверждено", - сообщили журналистам в пресс-службе по итогам заседания правительства.

Кроме того, кабмин рассмотрел и одобрил законопроект, снимающий запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Предполагается, что эта норма поможет развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта РФ и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов. Был одобрен проект распоряжения о внесении в 2020 году добровольного взноса РФ в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ в размере до 322 миллионов рублей и внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам регионов на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".

Правительство РФ обсудило и одобрило дополнительное распределение межбюджетных трансфертов регионам в размере более чем 32 миллиарда рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в агропромышленном комплексе (АПК) и увеличение на 968 миллионов рублей объема господдержки Воронежской области в целях ускорения работ по строительству автодороги "Юго-восточный обход города Боброва".

Также было одобрено распределение в 2019 году межбюджетных трансфертов бюджетам Вологодской, Самарской, Калужской и Московской областей на обеспечение дорожной деятельности.