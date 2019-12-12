Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева , обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.

По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года", - сказал судья Григорий Важенин.

Защита в ходе заседания просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста и приобщить к материалам дела загранпаспорт Тефтелева, поясняя, что последний раз он выезжал за границу в 2013 году. Также адвокат просил суд приобщить справку горбольницы №1 Магнитогорска, где Тефтелев наблюдается, о наличии у него диабета 2 типа и гипертонической болезни.

Следователь в обосновании своего ходатайства сообщил суду, что Тефтелев обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, также существует возможность, что он может скрыться от следствия и уничтожить доказательства по делу.

Как сообщалось, в апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева. Текслер пояснял, что "для решения новых задач нужны новые люди". Тефтелев до назначения заместителем губернатора был главой Челябинска.