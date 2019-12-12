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Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки
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РИА Новости

Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки

14:19 12.12.2019 (обновлено: 14:31 12.12.2019)
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© Фото : Официальный сайт Администрации города ЧелябинскаЕвгений Тефтелев
Евгений Тефтелев
© Фото : Официальный сайт Администрации города Челябинска
Евгений Тефтелев. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
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"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года", - сказал судья Григорий Важенин.
Защита в ходе заседания просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста и приобщить к материалам дела загранпаспорт Тефтелева, поясняя, что последний раз он выезжал за границу в 2013 году. Также адвокат просил суд приобщить справку горбольницы №1 Магнитогорска, где Тефтелев наблюдается, о наличии у него диабета 2 типа и гипертонической болезни.
Следователь в обосновании своего ходатайства сообщил суду, что Тефтелев обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, также существует возможность, что он может скрыться от следствия и уничтожить доказательства по делу.
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Как сообщалось, в апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева. Текслер пояснял, что "для решения новых задач нужны новые люди". Тефтелев до назначения заместителем губернатора был главой Челябинска.
Это не первый экс-глава Челябинска, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Так, по данным ФСБ, на экс-главу Челябинска Сергея Давыдова было заведено дело по факту хищения в 2012-2015 годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия в сфере ЖКХ. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано со статьи 159 УК РФ ("мошенничество") на часть 1 статьи 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями"). Давыдов находился под подпиской о невыезде. Кроме того, возбуждено уголовное дело и в отношении экс-главы Челябинска и экс-губернатора региона Михаила Юревича, который заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках.
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ФСБ РФМагнитогорскРоссияЕвгений ТефтелевЧелябинскПроисшествия
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