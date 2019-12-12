МИД назвал претензии прокуратуры Нидерландов по MH17 необоснованными

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва недоумевает в связи с заявлениями прокуратуры Нидерландов в отношении РФ по Москва недоумевает в связи с заявлениями прокуратуры Нидерландов в отношении РФ по MH17 и Владимиру Цемаху, претензии Голландии необоснованные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"РФ в высшей степени заинтересована в установлении истинных причин. Мы об этом регулярно говорили и делали соответствующие заявления. Это были не только заявления, но и практические шаги. С самого первого дня российская сторона оказывала содействие проводимому расследованию и продолжает это делать и сегодня. В этой связи заявления голландской прокуратуры, которые естественно тиражировались в СМИ, дополнялись так называемыми аналитическими оценками, вызывают у нас недоумение. Аргументированную и обстоятельную правовую оценку им дала Генеральная прокуратура РФ. Это был официальный ответ на соответствующее заявление прокуратуры Нидерландов", - сказала она во время брифинга.

"Если суммировать его, то общий вывод такой. Претензии голландской стороны необоснованны. Она сама не выполнила целый ряд требований Европейской конвенции о выдаче, среди которых есть и технические, и по существу. Поэтому Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря и выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Выяснилось это задним числом", - подчеркнула она.

Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, он не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо, добавила Захарова.

"Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнула она.

"Со своей стороны хотели бы выразить удивление также подобными выпадами в адрес России по целому ряду причин. Я хотела бы напомнить, что обмен удерживаемыми лицами был гуманитарной акцией. Она стала результатом почти трехлетней работы в рамках минского процесса, и комплекс мер по выполнению минских соглашений, утвержденный резолюцией Совета Безопасности, включает обмен удерживаемыми лицами по принципу "все на всех". Соответственно, российская сторона была и остается привержена резолюции Совета Безопасности 2202", - отметила Захарова.

Генеральная прокуратура Нидерландов ранее уведомила российскую сторону о своей позиции относительно запроса на выдачу экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Как говорится в заявлении нидерландского ведомства, генпрокуратура страны передала РФ запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы он не смог избежать расследования. В прокуратуре считают, что РФ не имела никаких юридических препятствий для выдачи Цемаха, поскольку он является украинским, а не российским гражданином. Ведомство отмечает, что подозреваемый якобы вернулся к себе домой на Восточную Украину.

В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.