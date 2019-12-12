Медведев призвал навести порядок в сфере услуг экскурсоводов

"В этой сфере тоже нужно наводить порядок. Зачастую все это выглядит совершенно недопустимо. Подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешений, оказываются неквалифицированно, просто дискредитируют зачастую саму эту профессию", - сказал он на заседании правительства.