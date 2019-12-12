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Медведев призвал навести порядок в сфере услуг экскурсоводов
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РИА Новости

Медведев призвал навести порядок в сфере услуг экскурсоводов

14:17 12.12.2019 (обновлено: 14:36 12.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок в сфере услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, отметив, что зачастую они оказываются неквалифицированно и дискредитируют профессию.
"В этой сфере тоже нужно наводить порядок. Зачастую все это выглядит совершенно недопустимо. Подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешений, оказываются неквалифицированно, просто дискредитируют зачастую саму эту профессию", - сказал он на заседании правительства.
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"Поэтому здесь нужно навести порядок и сделать все, чтобы правовое регулирование такого рода специалистов - экскурсоводов, гидов - осуществлялось исходя из лучших практик и понимания того, какими познаниями обладает конкретный человек", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что часто такие услуги пытаются оказывать иностранцы. "На это тоже нужно обратить внимание, поскольку, как правило, они вообще не подготовлены для оказания подобных услуг", - сказал премьер.
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