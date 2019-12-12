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Молдавия заявила о готовности принимать газ "Турецкого потока"
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РИА Новости

Молдавия заявила о готовности принимать газ "Турецкого потока"

14:14 12.12.2019
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Работы по реконструкции магистрального газопровода, который позволит Молдавии получать газ "Турецкого потока" по реверсу через трансбалканский коридор, находятся на последнем этапе и будут завершены к 20 декабря, прием газа может начаться с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба "Молдовагаз".
По трансбалканскому коридору, который проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, российский газ сейчас поставляется в Турцию. В связи с истечением договора на транзит газа с Украиной "Газпром экспорт" заявлял, что планирует прекратить транзит по трансбалканскому коридору с января 2020 года.

"Работы по реверсу природного газа через трансбалканский коридор находятся на последнем этапе. На данный момент, все необходимые ресурсы... сконцентрированы на том, чтобы завершить работы до 20 декабря... Трансбалканский коридор будет открыт для Молдавии с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Молдовагаз".

Строительство газопровода Турецкий поток
5 декабря, 10:09Сказано в эфире
Выстрел в ногу. Эксперт о затягивании строительства "Турецкого потока"Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.
Этот маршрут планируется использовать в том случае, если станет невозможно получения топлива транзитом через Украину. Чтобы иметь возможность воспользоваться реверсным газом, Молдавия реконструировала газоизмерительную станцию "Каушаны" на магистральном газопроводе Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
Молдавия сейчас приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
Строительство газопровода Турецкий поток
9 декабря, 13:02
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
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Турецкий потокГазпромЕврокомиссияДнепропетровскРумынияМолдавияГазпром ЭкспортЭкономика
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