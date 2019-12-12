Ефим Басин: строительная отрасль — на пути стратегического обновления

Минстрой России совместно с Торгово-промышленной палатой и представителями профессионального сообщества продолжают разработку стратегии развития российской строительной отрасли. О нынешнем состоянии отрасли, ее проблемах и новых трендах рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин:

- Ефим Владимирович, возглавляемый вами комитет активно участвует в разработке Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Как Вы оцениваете нынешнее состояние отрасли? Какие задачи призвана решить Стратегия?

- Строительная отрасль, к сожалению, сегодня не в лучшей форме, что связано, прежде всего, с наблюдающимся последние пять лет падением инвестиций. Отсюда - частые банкротства предприятий, трудности с внедрением новейших технологий. Но 2019 год уже позволяет с надеждой смотреть в будущее: приняты национальные проекты, которые потребуют больших инвестиций, больших капитальных вложений, прежде всего, со стороны государства.

Сегодня доля государства в инвестициях не очень велика, особенно в сфере жилищного строительства: более 90% жилья сейчас строится за счет средств населения. Поэтому нацпроектами предусмотрены вложения государственных средств в размере 26 триллионов рублей, и это существенная добавка к загрузке строительных и проектных организаций. В связи с этим профессиональные сообщества надеются на серьезное улучшение обстановки.

Стратегия развития отрасли до 2030 года сегодня обсуждается практически на всех уровнях - она ещё не принята, даже те варианты, которые были поданы в правительство, вернулись на доработку. Для этого мы специально собрали всех профессионалов, которые знают отрасль изнутри: это Российский союз строителей, Союз архитекторов, Союз проектировщиков и другие. Нужно, чтобы люди чётко понимали, какой мы хотим видеть отрасль: она должна быть конкурентоспособной, обеспечивать комфорт для потребителей и, конечно, рентабельность. Та рентабельность, которая существует сегодня - менее 5% (примерно на уровне инфляции) - не устраивает никого. В Стратегию мы закладываем 10%, и это уже что-то.

Ну и, конечно, проблема новейших технологий. Сегодня мы имеем парадокс: долгие годы пытаемся внедрять технологии насильственно, тогда как в них должны быть заинтересованы сами строители. А между тем на Западе буквально хватаются за первую возможность применить новые технологии, которые дают и повышение производительности труда, и повышение качества и долговечности сооружений.

- Какие ещё проблемы отрасли призвана решить Стратегия?

- Еще один тупик, в который мы сами себя загнали, связан с серьезным недостатком существующей контрактной системы. Согласно законам 44-ФЗ, 223-ФЗ, которые определяют исполнителей подрядных или проектных работ (в том числе - для объектов, строящихся с участием госбюджетов всех уровней), главным критерием отбора победителя конкурса является наименьшая цена. Многие подрядчики, стремясь получить заказ (особенно с госучастием), откровенно демпингуют, в связи с чем стройка не получает достаточных инвестиций. Классический пример - стадион "Зенит" в Санкт-Петербурге. Для этой стройки был объявлен тендер, подрядчик, который его выиграл, сбросил 38% цены, и, конечно, в эту сумму вписаться не смог. Стройку затянули, было много скандалов, вплоть до уголовных дел. В таких ситуациях большие потери несут местные муниципалитеты, объявляющие тендер на строительство школы, детского сада или больницы. Выигрывает подрядчик, давший наименьшую цену, который потом оказывается не в состоянии довести объект до конца.

- И что предлагает Стратегия?

- Стратегия предлагает, во-первых, ввести предквалификацию подрядчика, то есть допускать к тендеру только тех, кто уже имеет немалый опыт в возведении подобных объектов, оснащение соответствующей техникой, кадрами и так далее. Второе: если подрядчик предлагает снижение цены, он должен обосновать, за счёт чего он планирует этого добиться, и это самое главное – не допускать необоснованного демпинга. Например, обозначить максимум снижения цены на 10-15%. Сегодня, как будто, уже все начали признавать верность такого подхода, осталось убедить Федеральную антимонопольную службу.

При назначении цены нужно смотреть в будущее. Так, первоначальные затраты действительно могут быть несколько завышены, но зато мы получим экономический эффект во время эксплуатации объекта, которая, как правило, составляет у нас 50-100 лет. Британские учёные подсчитали, что удорожание в 15% на стадии строительства и проектирования дает экономию в 70% на стадии жизненного цикла, на стадии эксплуатации. И мы тоже пришли к этому, обсуждая Стратегию.

Ну и, конечно, у нас серьезные вопросы к строительной технике, 70% которой - это импорт. Надо развивать производство отечественной техники: по крайней мере, воссоздать её на новом уровне. Это и строительно-дорожные машины, и краны. Тут мы должны работать вместе с Минпромторгом.

- В своих выступлениях Вы часто уделяете внимание нехватке инженерно-строительных кадров. Как в Стратегии решаются эти вопросы?

- Вопрос кадров стоит очень серьезно, и в Стратегии мы на это указываем. Смотрите, огромное количество людей у нас на стройках - это гастарбайтеры, многие из которых практически не имеют ни опыта, ни должной квалификации. От этого страдает и качество строительства, много нареканий со стороны потребителей, в том числе, в отношении жилья. Поэтому надо, прежде всего, работать над своими кадрами. Здесь предлагается ввести систему аттестаций, определения профпригодности. В Советском Союзе была развитая система подготовки кадров: оснащённые училища и техникумы готовили рабочие кадры, не говоря уже о высшем образовании. А сегодня, по примеру Запада, мы ввели Болонскую систему образования и начали выпускать, в том числе, и в строительных вузах, не инженеров, а бакалавров, а это - недоинженеры. Такой человек приходит на объект, и его требуется доучивать. Чтобы стать настоящим инженером, они должны поступать в магистратуру, откуда очень часто уже не возвращаются на производство, уходя в проектные институты или в науку. Так что надо восстанавливать ту систему, которая у нас была, которая готовила инженеров-специалистов.

Также в Стратегии акцентировано внимание на необходимость обязательного подтверждения профессиональной квалификации раз в 5 лет. Технологии очень быстро уходят вперёд, поэтому уже нельзя рассчитывать на старые, когда-то полученные знания. Требуется постоянное обучение.

- Если взять наши недавние большие стройки: ими руководили отечественные или приглашенные специалисты?

- Если говорить о больших массовых стройках, таких как объекты, связанные с проведением саммита АТЭС на Дальнем Востоке (мост на остров Русский, аэропорты, морские порты), объекты Олимпиады, то там работали как раз наши отечественные профессионалы. И, надо сказать, справились неплохо. Так что кадры у нас пока есть, главное их не растерять, а наоборот - приумножить. Отстаём мы пока в высотном строительстве. Взять Москва-Сити - здесь турки работают, сейчас пригласили китайцев, посмотрим, как они будут работать. Но я скажу, наши инженеры работают не хуже.

- Каково ваше мнение о проводимых сегодня тендерах для стройкомпаний на получение госзаказов? Насколько прозрачна эта система сейчас?

- Это больная тема. К сожалению, сегодня для малых и средних компаний госзаказ почти недоступен, а у нас таких строительных предприятий в стране более 90%. Сложилась ситуация, когда многие крупные монополисты уже собрали под себя пулы строителей, и попасть туда очень непросто. Конечно, здесь о конкуренции и речи быть не может. Поэтому госзаказ должен быть более открытым, о чем также говорилось при обсуждении Стратегии. И если мы будем проводить предквалификацию подрядных организаций, сделаем снижение цены не самым главным критерием и будем учитывать затраты на весь жизненный цикл объекта, мы поправим эту ситуацию.

- Как повлияли на строительный рынок РФ экономические санкции?

- Строительные материалы не считаются продукцией военного или даже двойного назначения, поэтому чувствительных потерь мы не понесли. Наоборот, это заставило нас сконцентрироваться, и сегодня нет недостатка в высокоэффективных строительных и отделочных материалах. Появилось много локализованных производств, которые отвечают современным требованиям. Более того, сегодня идёт тренд на повышение заводской готовности строительных конструкций, вплоть до готовых домов. Качество обеспечивается в тёплых заводских условиях, что очень важно с учётом нашего климата. Сегодня на территории РФ налажено производство всех необходимых стройматериалов, при этом ряд предприятий уже завоевывают мировой рынок и успешно конкурируют там.

- В ходе разработки Стратегии говорилось о переориентации жилстроительства на "малоэтажку". Что необходимо, чтобы активизировать массовый ввод такого жилья?

- Когда мы говорим о Стратегии, прежде всего, видим необходимость выполнения нацпроектов. Среди них два очень важных напрямую зависят от успехов строительной отрасли: это "Жилье и городская среда", а также "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В них предусматриваются колоссальные средства, объемы и ответственные задачи. Одной из задач является выход к 2024 году на рубеж ввода жилья в 120 миллионов квадратных метров, из которых 80 миллионов - многоэтажное жилье и 40 миллионов - малоэтажное, в том числе индивидуальное.

Здесь, как мы считаем, заложен дисбаланс, ведь уже сегодня малоэтажного жилья в стране вводится порядка 45%. Поэтому нужно хотя бы уравнять эти цифры: довести ввод "малоэтажки" до 60 миллионов квадратных метров. Сегодня в среднем по России этажность вводимого жилья составляет 17 этажей. Это нормально для крупных мегаполисов, но зачем нам такое жилье в средних городах с учетом нашего огромного пространства? Средняя квартира, вводимая сегодня, имеет площадь 48 квадратных метров. О какой демографии можно здесь говорить? Опросы показывают, что 70% населения хотели бы жить в отдельном доме с кусочком земли, и у нас есть всё для этого. Мы самая лесная страна, а используем только 10% древесины в строительстве, тогда как в Германии - 40%, не говоря уже о Канаде и США, где особенно развито деревянное домостроительство. Есть различные легкие материалы, есть производство, обеспечивающее нормальное строительство. Более того, содержание малоэтажного дома на 40% зачастую обходится дешевле, чем многоквартирного дома.

Ну и, конечно, надо создать условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для этого надо, во-первых, упростить порядок продажи земельных участков. Прекрасный опыт есть в Белгородской области, где за счет выделения дешевых земельных участков 90% жилья вводятся именно в сфере ИЖС. Во-вторых, эти участки должны быть обеспечены инфраструктурой, к ним должны быть подведены все магистральные сети. И, самое главное, нужно активизировать выдачу ипотеки для малоэтажного жилья, для ИЖС. При этом нынешний ипотечный процент (9-9,5%) все-таки слишком высок, надо выходить на 5-6%. При выполнении этих условий строительство малоэтажного жилья пойдёт самым широким фронтом.

- Будет ли тема "малоэтажки" затронута в рамках Российской строительной недели, которая пройдет 31 марта – 3 апреля будущего года в "Экспоцентре"?

- В рамках Недели пройдет выставка RosBuild-2020, где мы совместно с Союзом проектировщиков специально хотим провести сессию "Малоэтажная Россия". Там будут рассматриваться вопросы развития и создания условий для стимулирования малоэтажной застройки и ИЖС. Будут показаны самые интересные проекты. Лучшие разработки в дальнейшем будут применены на практике.

- Насколько такой выставочный проект как RosBuild актуален для решения задач нацпрограммы "Жилье и городская среда"?

- Обычно в этой выставке участвует вся Россия, а также много зарубежных предприятий. На RosBuild 2020 с лучшими проектами и материалами смогут ознакомиться все заинтересованные лица: это и застройщики, и население. Выставка имеют очень высокую посещаемость, и в этом году она должна стать еще популярнее. Так, мы организовали 1-й Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек, где жильё будет рассматриваться по 116 параметрам. Это мероприятие позволит вывести наше жильё на совершенно новый уровень, отвечающий современным требованиям экологии, качества и комфортности.