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Госдума обязала уведомлять о причинах блокировки электронных кошельков
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РИА Новости

Госдума обязала уведомлять о причинах блокировки электронных кошельков

14:13 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон об обязанности операторов электронных кошельков сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов в тот же день.
Документ, проект которого был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, обязывает оператора в случае приостановки или прекращения использования электронного средства платежа информировать клиента в тот же день и сообщать о причинах блокировки. Это позволит существенно сократить количество случаев приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа из-за технических или иных ошибок, считают они.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования. Предлагаемые в нем изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежа и дополняют законодательные меры по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сейчас использование электронного кошелька может быть приостановлено или прекращено по желанию самого клиента, или это может сделать оператор при нарушении соответствующих пунктов договора. Обязанность информирования клиента при этом не предусмотрена. Иногда это приводит к значительным убыткам и другим негативным последствиям из-за невозможности воспользоваться денежными средствами, поясняли ранее авторы законодательной инициативы.
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Они обращали внимание, ссылаясь на информацию от ЦБ РФ по состоянию на 11 ноября 2018 года, что в популярном у россиян платежном сервисе Qiwi доступ к сервису был заблокирован для 161,581 тысячи учетных записей. Общая сумма на заблокированных счетах с момента образования сервиса составляла 879,039 тысячи рублей, 70,2 тысячи долларов и 14,8 тысячи евро.
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Госдума РФЦентральный Банк РФАнатолий АксаковРоссияОбщество
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