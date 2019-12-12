Госдума обязала уведомлять о причинах блокировки электронных кошельков

Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования. Предлагаемые в нем изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежа и дополняют законодательные меры по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сейчас использование электронного кошелька может быть приостановлено или прекращено по желанию самого клиента, или это может сделать оператор при нарушении соответствующих пунктов договора. Обязанность информирования клиента при этом не предусмотрена. Иногда это приводит к значительным убыткам и другим негативным последствиям из-за невозможности воспользоваться денежными средствами, поясняли ранее авторы законодательной инициативы.