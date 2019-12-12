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2019-12-12T14:42+0300
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МИД прокомментировал возможное введение США санкций против Турции
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РИА Новости

МИД прокомментировал возможное введение США санкций против Турции

14:13 12.12.2019 (обновлено: 14:42 12.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Поддержка комитетом конгресса США санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400 является очередным примером давления на Анкару, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой С-400. Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Документ ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.
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В Турции заявили, что санкции США из-за С-400 не изменят планы страны
"Считаем эту полемику недопустимой, потому что речь идет уже о фактическом давлении. Существуют примеры аналогичного давления Вашингтона на целый ряд других государств, не только Турцию, и не только по С-400 или темам, связанным с Россией. На сегодняшний момент на протяжении последних лет Вашингтон использует – не год и не два, а десятилетиями – санкционную политику в тех вопросах, в которых необходимо реализовать собственные интересы, а переговорного процесса либо недостаточно, либо недостаточно ресурсов для реализации существующих и законных методов достижения поставленных целей, которые отражают национальные интересы", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что политика давления или запугивания недопустима в существующей системе координат международных отношений.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
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Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Мария ЗахароваМИД РФС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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