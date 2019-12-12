МИД прокомментировал возможное введение США санкций против Турции

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Поддержка комитетом конгресса Поддержка комитетом конгресса США санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400 является очередным примером давления на Анкару, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В среду комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой С-400. Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Документ ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.

"Считаем эту полемику недопустимой, потому что речь идет уже о фактическом давлении. Существуют примеры аналогичного давления Вашингтона на целый ряд других государств, не только Турцию, и не только по С-400 или темам, связанным с Россией. На сегодняшний момент на протяжении последних лет Вашингтон использует – не год и не два, а десятилетиями – санкционную политику в тех вопросах, в которых необходимо реализовать собственные интересы, а переговорного процесса либо недостаточно, либо недостаточно ресурсов для реализации существующих и законных методов достижения поставленных целей, которые отражают национальные интересы", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что политика давления или запугивания недопустима в существующей системе координат международных отношений.