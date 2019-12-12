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В семи районах Петербурга "заминировали" школы
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РИА Новости

В семи районах Петербурга "заминировали" школы

14:10 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Сотрудники силовых структур проверяют здания десяти школ в семи районах Петербурга из-за анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель городского комитета по образованию.
"Поступили анонимные сообщения о десяти школах в Красногвардейском, Василеостровском, Кировском, Выборгском, Калининском, Фрунзенском, Приморском районах. Частично проводится эвакуация. В зданиях идет проверка", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока.
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