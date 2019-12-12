В семи районах Петербурга "заминировали" школы

"Поступили анонимные сообщения о десяти школах в Красногвардейском, Василеостровском, Кировском, Выборгском, Калининском, Фрунзенском, Приморском районах. Частично проводится эвакуация. В зданиях идет проверка", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока.