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Суд рассмотрит дело петербуржца, напавшего на двух брокеров с топором
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РИА Новости

Суд рассмотрит дело петербуржца, напавшего на двух брокеров с топором

14:09 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жителя Петербурга Александра Скрипкина, обвиняемого в покушении на убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Дело Скрипкина поступило в Московский районный суд. К производству пока не принято", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как полагает обвинение, Скрипкин перевел свои деньги сотрудникам ООО "БКС" для проведения спекулятивных торговых операций. Он на протяжении 10 месяцев неоднократно общался с брокерами на тему увеличения денежных средств, но в ответ Скрипкину предлагали внести лишь дополнительные суммы.
"В результате подсудимый лишился вложенных средств. Из-за этого у Скрипкина возникло сильное душевное волнение (аффект)", - отмечается в сообщении пресс-службы судов.
Следствие полагает, что, действуя из мести, Скрипкин пришёл в офис компании "БКС" и нанес несколько ударов топором трем брокерам компании. В результате один сотрудник офиса получил вред здоровью средней тяжести и второй - тяжкий .
Ранее сообщалось, что Скрипкин утром 30 июля в офисном помещении на площади Конституции напал на двух человек с топором. Позже его задержали сотрудники полиции, было возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц".
Полиция
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