Суд рассмотрит дело петербуржца, напавшего на двух брокеров с топором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жителя . Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жителя Петербурга Александра Скрипкина, обвиняемого в покушении на убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Дело Скрипкина поступило в Московский районный суд. К производству пока не принято", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как полагает обвинение, Скрипкин перевел свои деньги сотрудникам ООО "БКС" для проведения спекулятивных торговых операций. Он на протяжении 10 месяцев неоднократно общался с брокерами на тему увеличения денежных средств, но в ответ Скрипкину предлагали внести лишь дополнительные суммы.

"В результате подсудимый лишился вложенных средств. Из-за этого у Скрипкина возникло сильное душевное волнение (аффект)", - отмечается в сообщении пресс-службы судов.

Следствие полагает, что, действуя из мести, Скрипкин пришёл в офис компании "БКС" и нанес несколько ударов топором трем брокерам компании. В результате один сотрудник офиса получил вред здоровью средней тяжести и второй - тяжкий .