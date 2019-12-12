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Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

14:08 12.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Германия отвергает любые попытки внешних сил повлиять на немецкую энергетическую политику, она определяется в Европе, а не в США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя американские санкции против проекта "Северный поток — 2".
"Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергает нападки извне и экстерриториальные санкции", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба МИД.
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Северный поток — 2Турецкий потокХайко МаасМИД ГерманииГерманияРоссияСШАУкраинаВ мире
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