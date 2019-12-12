Волонтеры подготовят программу обучения россиян навыкам первой помощи

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. С 13 по 15 декабря 2019 года волонтеры-медики проведут в Москве всероссийское совещание с участием добровольцев более чем из 50 субъектов РФ, сообщила пресс-служба движения.

Ключевой темой мероприятия станет обучение граждан правилам оказания первой помощи и подготовка инструкторов из числа участников движения. В ноябре 2019 года ВОД "Волонтеры-медики" получило лицензию на осуществление образовательной деятельности, что позволит добровольцам развернуть масштабную программу обучения россиян соответствующим навыкам.

Об актуальных изменениях в отрасли волонтерам расскажет главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения России Леонид Дежурный, а практические занятия проведут тренеры Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Российского национального совета по реанимации.