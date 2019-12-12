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Школа волонтера
2019-12-12T14:06+0300
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Волонтеры подготовят программу обучения россиян навыкам первой помощи
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РИА Новости

Волонтеры подготовят программу обучения россиян навыкам первой помощи

14:06 12.12.2019
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© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"Волонтеры подготовят программу обучения россиян навыкам первой помощи
Волонтеры подготовят программу обучения россиян навыкам первой помощи
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. С 13 по 15 декабря 2019 года волонтеры-медики проведут в Москве всероссийское совещание с участием добровольцев более чем из 50 субъектов РФ, сообщила пресс-служба движения.
Ключевой темой мероприятия станет обучение граждан правилам оказания первой помощи и подготовка инструкторов из числа участников движения. В ноябре 2019 года ВОД "Волонтеры-медики" получило лицензию на осуществление образовательной деятельности, что позволит добровольцам развернуть масштабную программу обучения россиян соответствующим навыкам.
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Об актуальных изменениях в отрасли волонтерам расскажет главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения России Леонид Дежурный, а практические занятия проведут тренеры Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Российского национального совета по реанимации.
Ежегодно волонтеры-медики проводят по всей России более 2 тысяч мастер-классов по оказанию первой помощи и сопровождают свыше 2,5 тысячи спортивных и массовых мероприятий, в числе которых народные шествия "Бессмертный полк", парады Победы, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске, 20-й чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге.
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