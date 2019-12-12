Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T14:00+0300
https://ria.ru/20191212/1562312654.html
Мособлсуд перенес апелляцию по делу израильтянки Иссахар
https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/05/1559690521_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_7e9dc2b2e993a1e1d6ecc27233432c0a.jpg
РИА Новости

Мособлсуд перенес апелляцию по делу израильтянки Иссахар

14:00 12.12.2019
367
© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мособлсуд отложил на 19 декабря рассмотрение жалобы израильтянки Наамы Иссахар на приговор по делу о контрабанде наркотиков в связи с ее ходатайством о личном участии в заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание началось с задержкой на 2,5 часа. Иссахар участвовала в заседании по видеоконференцсвязи, общение происходило через переводчиков. Подсудимая попросила участвовать в заседании лично, поскольку плохо понимает, что происходит в зале.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
9 декабря, 09:55
Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки
Сторона защиты поддержала ходатайство израильтянки. Прокурор возражал, заявив, что ее "права на защиту не нарушены".
"Суд постановил отложить заседание на 19 декабря", - огласила решение судья, добавив, что Иссахар будет доставлена в суд и примет участие в заседании лично.
Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что перевозили гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за ее освобождение.
Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин
17 октября, 16:22
Израильский министр прокомментировал историю с Наамой Иссахар
632102
Обсудить 3
Наама ИссахарРеувен РивлинМосковский областной судВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуМоскваРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
В Израиле не стали оперировать девочку с деформированным лицом из Уфы
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Россия высылает двух немецких дипломатов
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля надеется, что следующие выборы положат конец кризису
Александр Левинталь и Сергей Левченко
Губернаторы Еврейской автономной и Иркутской областей ушли в отставку
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек: в Варне могут разместить центр координации морских сил НАТО
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД назвал претензии прокуратуры Нидерландов по MH17 необоснованными
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
На улицах Пхеньяна
В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В ЕС выступили против санкций в отношении "Северного потока — 2"
Сергей Неверов
Неверов оценил приговор о лишении свободы на Украине депутата Госдумы
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР рассказали, что должен предусматривать особый статус Донбасса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД назвали происходящее с Ассанжем политической расправой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния