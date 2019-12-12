Мособлсуд перенес апелляцию по делу израильтянки Иссахар

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мособлсуд отложил на 19 декабря рассмотрение жалобы израильтянки Наамы Иссахар на приговор по делу о контрабанде наркотиков в связи с ее ходатайством о личном участии в заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание началось с задержкой на 2,5 часа. Иссахар участвовала в заседании по видеоконференцсвязи, общение происходило через переводчиков. Подсудимая попросила участвовать в заседании лично, поскольку плохо понимает, что происходит в зале.
Сторона защиты поддержала ходатайство израильтянки. Прокурор возражал, заявив, что ее "права на защиту не нарушены".
"Суд постановил отложить заседание на 19 декабря", - огласила решение судья, добавив, что Иссахар будет доставлена в суд и примет участие в заседании лично.
Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что перевозили гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за ее освобождение.
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