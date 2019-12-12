Мособлсуд перенес апелляцию по делу израильтянки Иссахар

Заседание началось с задержкой на 2,5 часа. Иссахар участвовала в заседании по видеоконференцсвязи, общение происходило через переводчиков. Подсудимая попросила участвовать в заседании лично, поскольку плохо понимает, что происходит в зале.

Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что перевозили гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.