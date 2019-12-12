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В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной
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РИА Новости

В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной

14:00 12.12.2019 (обновлено: 14:01 12.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
СЕУЛ, 12 дек - РИА Новости. МИД КНДР назвал враждебными инициативу США по созыву Совета безопасности ООН и заявления о необходимости исполнения санкций против Пхеньяна, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Срок до конца года приближается, а провокаций США в нашу сторону все больше… Десятого декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо безукоризненно соблюдать резолюцию ООН о санкциях (против КНДР – Прим. ред.), вслед за этим 11 декабря США созвали СБ ООН и дерзнули снова совершить враждебную провокацию в связи с нашими шагами по модернизации вооружения из соображений обороны", - говорится в заявлении МИД КНДР.
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Ранее сообщалось, что США запросили на 11 декабря проведение обсуждения в СБ ООН по проблеме недавних пусков КНДР и возможных провокаций со стороны Пхеньяна.
"Это в очередной раз показывает, что СБ ООН - всего лишь политическое орудие, действующее по указке США", - добавили в МИД КНДР.
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МИД КНДРСовет Безопасности ООНПхеньянКНДРООНСШАВ мире
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