В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной

"Срок до конца года приближается, а провокаций США в нашу сторону все больше… Десятого декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо безукоризненно соблюдать резолюцию ООН о санкциях (против КНДР – Прим. ред.), вслед за этим 11 декабря США созвали СБ ООН и дерзнули снова совершить враждебную провокацию в связи с нашими шагами по модернизации вооружения из соображений обороны", - говорится в заявлении МИД КНДР.