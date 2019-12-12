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Госдума приняла закон об информировании россиян о положенных льготах
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РИА Новости

Госдума приняла закон об информировании россиян о положенных льготах

13:45 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым россиянам предоставляется право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Проект закона был внесен в Госдуму в апреле вице-спикером ГД Ириной Яровой.
Согласно закону, варианты получения информации каждый человек сможет выбрать сам: через портал госуслуг, через единый кол-центр или через посещения органа власти. Как поясняла Яровая, "появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства".
По словам Яровой, реализация проекта позволит гражданам России в любых, в том числе труднодоступных районах, получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, на которые может рассчитывать человек, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.
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Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает 3 тысячи, охватывают 54 миллиона граждан. "К сожалению, далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Должна быть единая, простая и доступная система информирования", - сказал Володин журналистам.
Он также ранее отмечал, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности бюджетного планирования: "создание единой системы, где будет сведена информация обо всех льготниках, и будет видно количество людей, которые получили меры поддержки и могут обратиться за ней в следующем году, позволит более точно планировать бюджет".
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