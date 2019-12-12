Госдума приняла закон об информировании россиян о положенных льготах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым россиянам предоставляется право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Проект закона был внесен в Госдуму в апреле вице-спикером ГД Ириной Яровой.
Согласно закону, варианты получения информации каждый человек сможет выбрать сам: через портал госуслуг, через единый кол-центр или через посещения органа власти. Как поясняла Яровая, "появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства".
По словам Яровой, реализация проекта позволит гражданам России в любых, в том числе труднодоступных районах, получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, на которые может рассчитывать человек, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает 3 тысячи, охватывают 54 миллиона граждан. "К сожалению, далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Должна быть единая, простая и доступная система информирования", - сказал Володин журналистам.
Он также ранее отмечал, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности бюджетного планирования: "создание единой системы, где будет сведена информация обо всех льготниках, и будет видно количество людей, которые получили меры поддержки и могут обратиться за ней в следующем году, позволит более точно планировать бюджет".
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