Госдума приняла закон об информировании россиян о положенных льготах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым россиянам предоставляется право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.

Проект закона был внесен в Госдуму в апреле вице-спикером ГД Ириной Яровой

Согласно закону, варианты получения информации каждый человек сможет выбрать сам: через портал госуслуг, через единый кол-центр или через посещения органа власти. Как поясняла Яровая, "появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства".

По словам Яровой, реализация проекта позволит гражданам России в любых, в том числе труднодоступных районах, получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, на которые может рассчитывать человек, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин , сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает 3 тысячи, охватывают 54 миллиона граждан. "К сожалению, далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Должна быть единая, простая и доступная система информирования", - сказал Володин журналистам.