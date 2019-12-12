ЛНР заявила о перестрелке между националистами и силовиками в Донбассе

"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил националистическими формированиями. Так, 10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в районе населенного пункта Станица Луганская", - заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.