ЛНР заявила о перестрелке между националистами и силовиками в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о перестрелке между националистами и украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил националистическими формированиями. Так, 10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в районе населенного пункта Станица Луганская", - заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В ведомстве добавили, что данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.