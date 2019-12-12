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ЛНР заявила о перестрелке между националистами и силовиками в Донбассе
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РИА Новости

ЛНР заявила о перестрелке между националистами и силовиками в Донбассе

13:42 12.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о перестрелке между националистами и украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил националистическими формированиями. Так, 10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в районе населенного пункта Станица Луганская", - заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В ведомстве добавили, что данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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