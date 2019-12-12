Россия осудила иностранное вмешательство в дела Никарагуа

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва сожалеет, что Никарагуа стало объектом давления внешних сил, призывает перестать вмешиваться во внутренние дела государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никарагуа - стратегический партнер России в Латинской Америке. К сожалению, это государство превратилось в объект открытого давления со стороны внешних сил, которые пытаются диктовать свою волю народу Никарагуа. Мы солидарны с руководством этого государства и решительно осуждаем любые формы иностранного вмешательства и санкционного давления в отношении суверенных стран", - сказала Захарова на брифинге в четверг.