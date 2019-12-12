Госдума наделила Промсвязьбанк статусом опорного банка ОПК

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК. Продажа и иные способы отчуждения данных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.
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Согласно закону, устанавливать объем средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения выполнения гособоронзаказа, будет правительство.
Закон также предусматривает нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа. Так, исключается выбор заказчиком уполномоченного банка в случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение должно быть передано в опорный банк для ОПК.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
Замглавы Минфина России Юрий Зубарев ранее говорил, что объем гособоронзаказа составляет порядка 1,5 триллиона рублей, и предполагается плавный поэтапный перевод средств на размещение в Промсвязьбанке. В 2020 году остается планка не менее 50%, в 2021 году – не менее 60%, в 2022 году – не менее 70%, пояснял замминистра. При этом "длящиеся контракты не пострадают", заверял он.
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