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Кузнецова изучит документ СПЧ об изъятии родителей из семьи
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РИА Новости

Кузнецова изучит документ СПЧ об изъятии родителей из семьи

13:40 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова ознакомится с предложением экспертов о реорганизации системы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в которых допускается изъятие взрослых из семьи и возможность временного устройства.
Ранее РБК сообщил, что СПЧ передал президенту России Владимиру Путину предложения об изъятии родителей из семьи.
"Нужно посмотреть эти документы и внимательно с ними ознакомиться. Почему хотим кого-то изымать, не детей, так взрослых, не взрослых, так детей? Важно выстроить гармоничную систему помощи семье, работать на опережение. Познакомлюсь", - сказала Кузнецова журналистам в четверг.
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Анна КузнецоваВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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