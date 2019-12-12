Кузнецова изучит документ СПЧ об изъятии родителей из семьи

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова ознакомится с предложением экспертов о реорганизации системы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в которых допускается изъятие взрослых из семьи и возможность временного устройства.

"Нужно посмотреть эти документы и внимательно с ними ознакомиться. Почему хотим кого-то изымать, не детей, так взрослых, не взрослых, так детей? Важно выстроить гармоничную систему помощи семье, работать на опережение. Познакомлюсь", - сказала Кузнецова журналистам в четверг.