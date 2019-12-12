Валерий Меладзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Лужковым

"Последний раз около года назад мы разговаривали. О Калининградской области он говорил: как ведет хозяйство, какие у него есть механизмы ведения хозяйства начала прошлого века, которые до сих пор работают. Он удивлялся, как здорово тогда умели делать всякие железные машины", - рассказал Меладзе журналистам.

"Я у него мед собирал, и он с такой душой об этом рассказывал, что я был просто поражен. Мед мне понравился, еще я был снабжен медом, увез его домой. Он (Лужков - ред.) был большим-большим не только любителем, но и пропагандистом (меда - ред.). В общем, в нем укладывалось очень много как от хозяйственника, так и от очень простого душевного человека", - отметил исполнитель.