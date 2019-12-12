ПФР опроверг данные о невозвращении утерянного при смене фонда дохода

"Пенсионный фонд России опровергает информацию, опубликованную 12 декабря в газете " Коммерсант ", о том, что гражданам не восстанавливается инвестиционный доход, потерянный в результате досрочного неправомерного перевода пенсионных накоплений в другой фонд", - заявили РИА Новости в ПФР.

В фонде уточнили, что неоднократно восстанавливали на лицевых счетах граждан инвестиционный доход, который в случае досрочного перехода, правомерного или неправомерного, зачисляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию и используется для выплат застрахованным в рамках системы гарантирования пенсионных накоплений.