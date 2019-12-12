ПФР опроверг данные о невозвращении утерянного при смене фонда дохода

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что не восстанавливает россиянам инвестиционный доход, утерянный при неправомерном переводе пенсионных накоплений в другой фонд.
"Пенсионный фонд России опровергает информацию, опубликованную 12 декабря в газете "Коммерсант", о том, что гражданам не восстанавливается инвестиционный доход, потерянный в результате досрочного неправомерного перевода пенсионных накоплений в другой фонд", - заявили РИА Новости в ПФР.
В фонде уточнили, что неоднократно восстанавливали на лицевых счетах граждан инвестиционный доход, который в случае досрочного перехода, правомерного или неправомерного, зачисляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию и используется для выплат застрахованным в рамках системы гарантирования пенсионных накоплений.
В ПФР уточнили, что с 2016 года восстановили инвестдоход по 165 обращениям граждан на общую сумму 5,9 миллиона рублей. Такую сумму люди потеряли из-за неправомерного перевода средств в негосударственные пенсионные фонды.