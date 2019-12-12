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Госкомиссия назвала Атамбаева ответственным за беспорядки в Киргизии
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РИА Новости

Госкомиссия назвала Атамбаева ответственным за беспорядки в Киргизии

13:23 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Госкомиссия в Киргизии целиком возложила ответственность за массовые беспорядки, произошедшие в стране в начале августа, на экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, выводы комиссии зачитал в четверг на заседании парламента депутат Тынчтык Шайназаров.
"Ответственность за события 7 и 8 августа 2019 года в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти", - говорится в заключении комиссии.
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Согласно ее выводам, действия руководства Госкомитета нацбезопасности и МВД страны, "несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основаны на нормах конституции и законодательства Киргизии".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
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Указ о создании комиссии по изучению ситуации в селе Кой-Таш подписал 29 августа премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления. Комиссия провела 11 заседаний.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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