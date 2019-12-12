Госкомиссия назвала Атамбаева ответственным за беспорядки в Киргизии

"Ответственность за события 7 и 8 августа 2019 года в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти", - говорится в заключении комиссии.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.