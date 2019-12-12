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В Екатеринбурге пристав под видом соседки попала в квартиру к должнику
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РИА Новости

В Екатеринбурге пристав под видом соседки попала в квартиру к должнику

13:22 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пристав Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга надела халат и тапочки, чтобы убедить должника открыть ей дверь, поскольку он якобы топит соседей, сообщает в четверг управление ФССП России по Свердловской области.
По данным ведомства, мужчина более трех месяцев уклонялся от уплаты алиментов на восьмилетнего сына и не являлся по повесткам к приставам. При этом дом, в котором он проживал, оснащен видеодомофонами и видеонаблюдением в подъезде, поэтому лично встретиться с ним не удавалось.
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"Чтобы выйти на связь с должником, судебный пристав-исполнитель надела халат и тапочки и с возгласом "Вы нас топите!" позвонила в квартиру должника под видом соседки снизу. Перепугавшись, мужчина открыл дверь. В отношении должника был составлен протокол в соответствии со статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей)", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что суд уже рассмотрел протокол и назначил мужчине административный арест на 10 суток.
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Федеральная служба судебных приставов РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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