В Екатеринбурге пристав под видом соседки попала в квартиру к должнику

По данным ведомства, мужчина более трех месяцев уклонялся от уплаты алиментов на восьмилетнего сына и не являлся по повесткам к приставам. При этом дом, в котором он проживал, оснащен видеодомофонами и видеонаблюдением в подъезде, поэтому лично встретиться с ним не удавалось.