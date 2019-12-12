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Боеприпасов на крейсере "Адмирал Кузнецов", где произошел пожар, нет
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РИА Новости
Боеприпасов на крейсере "Адмирал Кузнецов", где произошел пожар, нет
СЕВЕРОМОРСК, 12 дек - РИА Новости. Вооружения и боеприпасов во время пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" не было, сообщили в пресс-службе Северного флота.
2019-12-12T13:22+0300
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PT0M14S

Боеприпасов на крейсере "Адмирал Кузнецов", где произошел пожар, нет

13:22 12.12.2019 (обновлено: 14:50 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
СЕВЕРОМОРСК, 12 дек - РИА Новости. Вооружения и боеприпасов во время пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" не было, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Сообщается, что 12 декабря на крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", переданном в 2018 году для проведения планового ремонта в ОСК, "при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков".
Военнослужащие из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода, отметили в пресс-службе.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"МурманскПроисшествия
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