Боеприпасов на крейсере "Адмирал Кузнецов", где произошел пожар, нет

СЕВЕРОМОРСК, 12 дек - РИА Новости. Вооружения и боеприпасов во время пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" не было, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Сообщается, что 12 декабря на крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", переданном в 2018 году для проведения планового ремонта в ОСК, "при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков".
Военнослужащие из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода, отметили в пресс-службе.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.