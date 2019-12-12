Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 миллиона работников.

С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.

Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в 20,9 миллиарда рублей, при этом треть суммы вернется в бюджетную систему в виде налогов и взносов в различные фонды.

На увеличение зарплат сотрудников федеральных госучреждений уйдет 5,8 миллиарда рублей, работников государственных и муниципальных учреждений субъектов — 15,1 миллиарда рублей.

Кроме того, допрасходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.

Во вторник Владимир Путин на встрече с региональными омбудсменами пообещал изучить возможность освобождения от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату, либо ее повышение на 13 процентов.