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2019-12-12T15:29+0300
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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
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РИА Новости

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

13:20 12.12.2019 (обновлено: 15:29 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
В пояснительной записке отмечается, что принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 миллиона работников.
С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.
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Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в 20,9 миллиарда рублей, при этом треть суммы вернется в бюджетную систему в виде налогов и взносов в различные фонды.
На увеличение зарплат сотрудников федеральных госучреждений уйдет 5,8 миллиарда рублей, работников государственных и муниципальных учреждений субъектов — 15,1 миллиарда рублей.
Кроме того, допрасходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.
Во вторник Владимир Путин на встрече с региональными омбудсменами пообещал изучить возможность освобождения от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату, либо ее повышение на 13 процентов.
"Если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать", — пояснил президент.
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Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Дайте депутатам зарплату размером с МРОТ !
12 декабря, 14:03
ЩРЩирий Рассеянинъ
11460102
Ув. господа! Когда пособие по безработице в стране победителей, не будет так унижать достоинство человека, и 1500 руб это ПОДАЧКА! В 59 лет пособие было 3тыс.руб, с Мая 2019 стало аж 1500 руб!! О каком прожиточном минимуме в 11280 руб, нам говорят с экранов ТВ?!
12 декабря, 13:40
Robin Bobin
7810819
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