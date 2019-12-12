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РИА Наука
2019-12-12T13:16+0300
https://ria.ru/20191212/1562310035.html
В Индонезии обнаружили рисунки возрастом около 44 тысяч лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/156230/95/1562309592_0:757:2048:1909_1036x0_80_0_0_808234cc3a4affa81b10b3fe592b5f23.jpg
РИА Новости

В Индонезии обнаружили рисунки возрастом около 44 тысяч лет

13:16 12.12.2019
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© REUTERS / Courtesy of Indonesia's National Research Centre for Archaeology/Griffith University/Пещерная живопись, датируемая возрастом 44 000 лет, найденная в известняковой пещере на острове Сулавеси, Индонезия
Пещерная живопись, датируемая возрастом 44 000 лет, найденная в известняковой пещере на острове Сулавеси, Индонезия
© REUTERS / Courtesy of Indonesia's National Research Centre for Archaeology/Griffith University/
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили в пещере на индонезийском острове Сулавеси наскальный рисунок возрастом около 44 тысяч лет, изображающий охоту на свиней и буйволов, сообщает журнал Nature.
Как пишет издание, на одной из частей рисунка длинной 4,5 метра изображены дикие свиньи и буйволы. Рядом с ними нарисованы фигуры меньшего размера, похожие на человека, но имеющие черты животных, такие как хвосты или звериные головы. В другой секции изображения также нарисован буйвол, окруженный несколькими фигурами с копьями и, предположительно, веревками в руках.
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"Я никогда не видел подобного раньше. Я имею в виду, что мы видели сотни мест с наскальной живописью в этом регионе, но мы никогда не видели что-то похожее на сцену охоты", - приводит журнал слова археолога австралийского Университета Гриффита Адама Брамма.
Однако, как сообщает журнал, некоторые ученые не считают, что композиция представляет собой единый рисунок. Они полагают, что это может быть серией изображений, которые были нарисованы за несколько тысяч лет.
Ранее журнал Nature сообщал о наскальных рисунках возрастом около 40 тысяч лет в пещере на острове Калимантан в Индонезии. На рисунке изображены животные, напоминающих коров. Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад. В пещере также сохранились тысячи более поздних рисунков, созданные около 20 тысяч лет назад, на которых изображены человеческие фигуры.
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РИА НаукаИндонезия
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