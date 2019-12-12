Первый в России льнокомбинат откроют на Смоленщине в 2020 году

СМОЛЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Первый льнокомбинат в России за последние 30 лет начнет работу в индустриальном парке "Сафоново" в Смоленской области уже в 2020 году, сообщил глава региона Алексей Островский.
"Проект реализуется компанией "Русский лен". Сумма инвестиций превысила 2,1 миллиарда рублей. Комбинат также будет включать в себя завод по переработке льнотресты", - сказал Островский на пресс-конференции в среду.
Губернатор добавил, что, кроме того, компания "Русский лен" полностью засеяла льном принадлежащие ей поля и попросила об увеличении посевных площадей.
"Необходимые земельные участки уже предоставлены компании", - сказал глава региона.