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"Звездочка" опровергла данные о пропаже рабочих с "Адмирала Кузнецова"
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РИА Новости

"Звездочка" опровергла данные о пропаже рабочих с "Адмирала Кузнецова"

13:10 12.12.2019 (обновлено: 14:50 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Центр судоремонта "Звездочка" не подтверждает информацию о пропавших рабочих, выполнявших ремонт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель завода Евгений Гладышев.
Возгорание на борту корабля произошло в Мурманске утром в четверг в трюме в результате проведения сварочных работ в районе первого энергоблока. Пожар в настоящее время не потушен, на борту корабля работают пожарные службы МЧС.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12:11
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"Мы не подтверждаем информацию о пропавших во время пожара на "Адмирале Кузнецове". Вся промышленность эвакуирована с борта корабля", - сказал Гладышев.
В то же время он подчеркнул, что на борту корабля находился экипаж, сведениями о котором "Звездочка" не располагает.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МурманскЗвездочка (судостроительный завод)Происшествия
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