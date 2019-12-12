"Звездочка" опровергла данные о пропаже рабочих с "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Центр судоремонта "Звездочка" не подтверждает информацию о пропавших рабочих, выполнявших ремонт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель завода Евгений Гладышев.
Возгорание на борту корабля произошло в Мурманске утром в четверг в трюме в результате проведения сварочных работ в районе первого энергоблока. Пожар в настоящее время не потушен, на борту корабля работают пожарные службы МЧС.
"Мы не подтверждаем информацию о пропавших во время пожара на "Адмирале Кузнецове". Вся промышленность эвакуирована с борта корабля", - сказал Гладышев.
В то же время он подчеркнул, что на борту корабля находился экипаж, сведениями о котором "Звездочка" не располагает.