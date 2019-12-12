В Израиле не стали оперировать девочку с деформированным лицом из Уфы

"Врачи Израиля обследовали ребёнка и приняли решение не оперировать ее. Как пояснили доктора, это может быть опасно для неё, косметические операции сейчас тоже преждевременны, врачи будут ежегодно обследовать девочку", - сказал РИА Новости представитель республиканской больницы.