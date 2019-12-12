В Израиле не стали оперировать девочку с деформированным лицом из Уфы

УФА, 12 дек - РИА Новости. Девочка с деформированным лицом из башкирского Стерлитамака вернулась домой из Израиля, где доктора приняли решение не оперировать ее, так как это опасно, сообщили РИА Новости в республиканской детской больнице в Уфе.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о Софье из Стерлитамакского района Башкирии, которой волонтеры привозят продукты. Сообщалось, что девочка родилась с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Ее семья жила в ветхом доме без отопления и воды. Когда руководство региона и правоохранительные органы отреагировали на историю ребенка-инвалида, районные власти сняли для ее семьи двухкомнатную квартиру со всеми условиями в деревне, где они проживали. Израильские доктора пригласили ее на лечение. Местные доктора готовили ребенка к операциям в федеральной клинике России и поясняли агентству, что ждали момента, когда ей исполнится три года и она окрепнет.
"Врачи Израиля обследовали ребёнка и приняли решение не оперировать ее. Как пояснили доктора, это может быть опасно для неё, косметические операции сейчас тоже преждевременны, врачи будут ежегодно обследовать девочку", - сказал РИА Новости представитель республиканской больницы.
По его словам, "Софья уже вернулась домой, ее состояние стабильное". "Ребёнок находится под постоянным наблюдением стерлитамакских докторов",- сказал агентству собеседник.