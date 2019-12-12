ВКонтакте запустила новый раздел "Воспоминания"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВКонтакте появился новый раздел "Воспоминания". В нём можно увидеть записи и фото, размещенные на личной странице в этот же день год или несколько лет назад. Также "Воспоминания" расскажут о годовщинах дружбы, дате регистрации ВКонтакте и других памятных событиях.
© Пресс-служба ВКонтактеВоспоминания ВКонтакте
© Пресс-служба ВКонтакте
Воспоминания ВКонтакте
К каждому событию из прошлого можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении — поделиться им в истории: отметить тех, кому тоже дорог этот момент, добавить надпись, хештег или стикер.