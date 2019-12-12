Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T13:15+0300
https://ria.ru/20191212/1562309633.html
ВКонтакте запустила новый раздел "Воспоминания"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151308/62/1513086252_0:156:3085:1891_1036x0_80_0_0_e2e6c211c5addb5c18b77b967290048a.jpg
РИА Новости

ВКонтакте запустила новый раздел "Воспоминания"

13:15 12.12.2019
5664
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВКонтакте появился новый раздел "Воспоминания". В нём можно увидеть записи и фото, размещенные на личной странице в этот же день год или несколько лет назад. Также "Воспоминания" расскажут о годовщинах дружбы, дате регистрации ВКонтакте и других памятных событиях.
© Пресс-служба ВКонтактеВоспоминания ВКонтакте
Воспоминания ВКонтакте
© Пресс-служба ВКонтакте
Воспоминания ВКонтакте
К каждому событию из прошлого можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении — поделиться им в истории: отметить тех, кому тоже дорог этот момент, добавить надпись, хештег или стикер.
Белорусский певец Тима Белорусских
Вчера, 14:22
ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года
604600
Обсудить 0
ВКонтакте
Рекомендуем
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
На улице Полбина города Вольска обнаружено тело мужчины, брошенное на санках
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" возросло до 12
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД раскритиковал проект США о признании России "спонсором терроризма"
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Капельницы
Студент ВШЭ впал в кому на занятиях, сообщили СМИ
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
Wi-Fi
Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi
Сергей Левченко
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния