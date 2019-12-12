Госкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в подготовке захвата власти

"Атамбаев, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране", - зачитал заключение комиссии депутат Тынчтык Шайназаров на заседании парламента в четверг.

Согласно выводам комиссии, Атамбаев заранее готовился организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов в ходе принудительного привода, организовывая различные провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами со стороны его сторонников, которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти. "В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками, мародерством", - посчитали члены комиссии.