Госкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в подготовке захвата власти

БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке утверждает, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти во время спецоперации по его задержанию.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
"Атамбаев, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране", - зачитал заключение комиссии депутат Тынчтык Шайназаров на заседании парламента в четверг.
Согласно выводам комиссии, Атамбаев заранее готовился организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов в ходе принудительного привода, организовывая различные провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами со стороны его сторонников, которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти. "В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками, мародерством", - посчитали члены комиссии.
Указ о создании комиссии "по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года", подписал 29 августа премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления. Комиссия провела 11 заседаний.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.