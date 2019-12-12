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Госкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в подготовке захвата власти
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РИА Новости

Госкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в подготовке захвата власти

13:03 12.12.2019 (обновлено: 13:12 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке утверждает, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти во время спецоперации по его задержанию.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Алмазбек Атамбаев
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"Атамбаев, дискредитируя государственную власть, создавая ложное представление о наличии протестного потенциала в обществе и пытаясь заручиться международной поддержкой, преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране", - зачитал заключение комиссии депутат Тынчтык Шайназаров на заседании парламента в четверг.
Согласно выводам комиссии, Атамбаев заранее готовился организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов в ходе принудительного привода, организовывая различные провокации, в том числе с возможными человеческими жертвами со стороны его сторонников, которые должны были мобилизовать граждан на выступления против власти. "В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками, мародерством", - посчитали члены комиссии.
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Указ о создании комиссии "по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года", подписал 29 августа премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления. Комиссия провела 11 заседаний.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
13 ноября, 09:12Задержание Атамбаева
Атамбаев потребовал освободить сторонников, задержанных за беспорядки
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Мухаммедкалый АбылгазиевСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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