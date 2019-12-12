На окраине Вселенной обнаружили гигантскую "фабрику звезд"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Астрономы обнаружили свет огромной пыльной галактики, образовавшейся всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва. Это самая отдаленная звездообразующая галактика, которая когда-либо наблюдалась. Результаты Астрономы обнаружили свет огромной пыльной галактики, образовавшейся всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва. Это самая отдаленная звездообразующая галактика, которая когда-либо наблюдалась. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Пыльные звездообразующие галактики — самые активные "фабрики звезд" во Вселенной. Они содержат огромные количества газа и пыли, а общая масса звезд, образующихся в их пределах всего за один год, превышает массу Солнца в несколько тысяч раз. Для сравнения скорость звездообразования нашего Млечного Пути составляет всего три солнечные массы в год.

Ранее считалось, что в ранней Вселенной не было гигантских пыльных галактик, они появились позднее. Но за последнее время астрономы обнаружили несколько подобных объектов, сформировавшихся в первый миллиард лет.

Астрономы, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в чилийской пустыне Атакама, зафиксировали свет древнейшей массивной пыльной галактики, названной Mambo-9. Свет от Mambo-9 прошел 13 миллиардов лет, чтобы достичь антенн ALMA.

Впервые эта галактика была обнаружена десять лет назад одним из авторов исследования Мануэлем Аравена (Manuel Aravena) с помощью болометра Max-Planck Millimeter BOlometer (MAMBO) на 30-метровом телескопе IRAM в Испании и интерферометра Plateau de Bure (PdDI) во Франции. Но тогда эти наблюдения не были достаточно чувствительными, чтобы рассчитать расстояние до галактики. Чувствительность комплекса ALMA позволила это сделать.

"Мы обнаружили эту галактику благодаря специальному исследованию на комплексе ALMA, направленному на обнаружение звездообразующих галактик в ранней Вселенной, — приводятся в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории слова руководителя проекта Кейтлин Кейси (Caitlin M. Casey) из Техасского университета в Остине. — Особенно интересно, что это самая отдаленная пыльная галактика, которую мы когда-либо беспрепятственно наблюдали".

Свету далеких галактик часто мешают другие, более близкие к нам галактики. Эти галактики работают как гравитационные линзы — они искажают свет от более отдаленной галактики. И хотя эффект линзирования облегчает обнаружение удаленных объектов телескопами — именно так ALMA обнаружил в 2018 году галактику SPT0311-58, — он затрудняет распознавание деталей. В этом исследовании астрономы видели Mambo-9 напрямую, без линзирования и это позволило измерить ее массу.

"Общая масса газа и пыли в галактике огромна: в десять раз больше, чем у всех звезд Млечного Пути. Это означает, что ей еще предстоит создать большое количество собственных звезд, — пояснила Кейси. — Галактика состоит из двух частей и находится в процессе слияния".

Авторы продолжат свои исследования и надеются найти другие удаленные пыльные галактики, чтобы понять, насколько они распространены и как такие наполненные пылью объекты образовались в ранней Вселенной.