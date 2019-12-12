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В Дагестане четырех женщин заподозрили в купле-продаже ребенка
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РИА Новости

В Дагестане четырех женщин заподозрили в купле-продаже ребенка

13:00 12.12.2019 (обновлено: 13:02 12.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырёх женщин по подозрению в купле-продаже ребенка в Дагестане, сообщает Следственный комитет РФ.
В среду в МВД по Дагестану сообщили, что полицейские выясняют, почему жительница Избербаша спустя четыре года написала заявление о пропаже своей дочери, которую сама же передала на воспитание в обеспеченную семью.
"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех женщин по статье УК РФ "купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии", - говорится в релизе.
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По версии следствия, в ноябре 2014 года в Избербаше местная жительница по предварительному сговору с двумя знакомыми продала свою малолетнюю дочь 2014 года рождения ранее не знакомой ей женщине за 100 тысяч рублей.
"После того, как об этом факте стало известно правоохранительным органам, мама ребенка с целью уйти от уголовной ответственности 10 декабря 2019 года написала заявление о якобы пропаже девочки", - отметили в СК.
Ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства, добавлено в сообщении.
"В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, причастных к регистрации документов о рождении указанного ребенка в другой семье. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечает ведомство.
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Следственный комитет РФПятигорскРоссияДагестанПроисшествия
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