В Турции более ста школьниц отравились газом в общежитии

АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Более ста школьниц отравились газом в городе Османджик провинции Чорум в центральной Турции, состояние пяти оценивается как тяжелое, говорится в заявлении администрации губернатора провинции.
"Сто три школьницы отравились в женском общежитии лицея Омера Дериндере в 5.40 утра по причине утечки газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьниц отправили в больницу, 20 из них оказывается медицинская помощь, пятеро в реанимации, но находятся в сознании. Сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) исследуют здание школы.
Как сообщила пресс-служба президента Турции, Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с губернатором Чорума Мустафой Чифтчи, получил от него информацию о происшествии и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
İlçemizde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan öğrencilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Çorum Valimiz ve İlçe Kaymakamımız ile birlikte öğrencilerimizin durumu ile anlık olarak ilgileniyoruz. Öğrencilerimizin sağlık kontrolleri itina ile yapılıyor. pic.twitter.com/HuXNLgPKhB— Ahmet Gelgör (@ahmetgelgor19) December 12, 2019