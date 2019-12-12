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В Турции более ста школьниц отравились газом в общежитии
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РИА Новости

В Турции более ста школьниц отравились газом в общежитии

12:58 12.12.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Более ста школьниц отравились газом в городе Османджик провинции Чорум в центральной Турции, состояние пяти оценивается как тяжелое, говорится в заявлении администрации губернатора провинции.
"Сто три школьницы отравились в женском общежитии лицея Омера Дериндере в 5.40 утра по причине утечки газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьниц отправили в больницу, 20 из них оказывается медицинская помощь, пятеро в реанимации, но находятся в сознании. Сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) исследуют здание школы.
Как сообщила пресс-служба президента Турции, Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с губернатором Чорума Мустафой Чифтчи, получил от него информацию о происшествии и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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Анкара (провинция)ТурцияАнкараВ мире
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