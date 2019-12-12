RT на испанском языке отметил десять лет в эфире

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Телеканал RT на испанском языке отметил десятилетний юбилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.

"Телеканалу RT на испанском языке, который впервые вышел в эфир в декабре 2009 года, исполнилось 10 лет. За годы вещания журналисты RT en Español рассказали о важнейших событиях по всему миру, а также взяли более 100 интервью у лидеров латиноамериканских стран", - говорится в пресс-релизе.

Поздравление в своем Telegram-канале опубликовала и главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян. "Поздравляю наш испанский канал с десятилетием!", - написала она.

По данным исследования Ipsos, RT вошел в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в 10 странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском, как добавили в пресс-службе, уже больше года обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

"Наши журналисты с одинаковым азартом снимают репортажи о мировой политике и об историях, важных для коренных народов Латинской Америки. Мы даем высказаться тем, кого игнорируют мейнстримовские СМИ. За это нас и любят зрители", - приводятся в сообщении слова руководителя RT на испанском Виктории Воронцовой.

Как отметили в пресс-службе, на YouTube RT en Español — №1 среди всех информационных телеканалов, вещающих на испанском языке. По числу просмотров RT на испанском обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. По количеству просмотров видео на Facebook RT en Español опережает CNN en Español в 18 раз, BBC News Mundo — почти в 10 раз (CrowdTangle, ноябрь 2019).

"Находясь в самом центре событий, корреспонденты RT освещали миграционный кризис и волну протестов в Латинской Америке, движение за независимость в Каталонии, борьбу крестьян против крупных горнодобывающих компаний в Мексике и другие события. В ноябре 2019 года RT первым из международных СМИ записал большое интервью с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа ведет на RT еженедельное политическое ток-шоу "Разговор с Корреа", - указано в пресс-релизе.

RT на испанском языке стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.