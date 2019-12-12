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2019-12-12T12:53+0300
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Хабаровскую художницу оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди детей
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РИА Новости

Хабаровскую художницу оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди детей

12:51 12.12.2019 (обновлено: 12:53 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Суд Комсомольска-на-Амуре оштрафовал на 50 тысяч рублей художницу и руководителя детского театра "Мерак" Юлию Цветкову за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил РИА Новости адвокат Цветковой Яков Пушкарев.
Ранее сообщалось, что в ноябре в отношении Цветковой было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако подозреваемая заказала такси и выехала в Хабаровск. Полиция задержала ее, а суд изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.
Ассоциация театральных критиков (АТК) выступила в поддержку художницы, направив письмо в следственный отдел СК по Комсомольску-на-Амуре. По данным ассоциации, подозрения правоохранителей вызвал комикс о женском теле, размещенный Цветковой в феминистском паблике с возрастным цензом "18+", и спектакль театра "Мерак" "Голубые и розовые". Члены АТК убеждены, что и комиксы и спектакль имеют отношение к художественной и просветительской социальной деятельности, а не к порнографии.
"Суд оштрафовал Юлию Цветкову на 50 тысяч рублей по административной статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних ). Мы напишем жалобу, так как есть ряд замечаний. Возможно с другим защитником, так как мы двое защищали ее по административной статье, согласуем, и разместим жалобу на решение суда и само решение в интернете", - сказал Пушкарев.
По его словам, на обжалование решения суда есть 10 дней.
Адвокат уточнил, что в отношении Цветковой также продолжается расследование уголовного дела (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), она находится под домашним арестом.
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КультураЮлия ЦветковаСледственный комитет РФКомсомольск-на-АмуреХабаровскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Сажать надо а не штрафовать!!!!! И её и тех, кто её поддерживает!!!
12 декабря, 12:56
Арсений Понфиленко
1100000
Ассоциация театральных критиков по поводу Бута ничего не хочет? Или по поводу 85 летнего деда, которого пытают в СБУ?
12 декабря, 12:58
DDDruzhba Druzhba
1000000
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