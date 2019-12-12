Хабаровскую художницу оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди детей

ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Суд Суд Комсомольска-на-Амуре оштрафовал на 50 тысяч рублей художницу и руководителя детского театра "Мерак" Юлию Цветкову за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил РИА Новости адвокат Цветковой Яков Пушкарев.

Ранее сообщалось, что в ноябре в отношении Цветковой было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако подозреваемая заказала такси и выехала в Хабаровск. Полиция задержала ее, а суд изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

Ассоциация театральных критиков (АТК) выступила в поддержку художницы, направив письмо в следственный отдел СК по Комсомольску-на-Амуре. По данным ассоциации, подозрения правоохранителей вызвал комикс о женском теле, размещенный Цветковой в феминистском паблике с возрастным цензом "18+", и спектакль театра "Мерак" "Голубые и розовые". Члены АТК убеждены, что и комиксы и спектакль имеют отношение к художественной и просветительской социальной деятельности, а не к порнографии.

"Суд оштрафовал Юлию Цветкову на 50 тысяч рублей по административной статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних ). Мы напишем жалобу, так как есть ряд замечаний. Возможно с другим защитником, так как мы двое защищали ее по административной статье, согласуем, и разместим жалобу на решение суда и само решение в интернете", - сказал Пушкарев.

По его словам, на обжалование решения суда есть 10 дней.