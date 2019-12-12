Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

"Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу, связанному с моей личной жизнью <…> Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей", — добавила она.