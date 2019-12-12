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2019-12-12T17:13+0300
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Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
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РИА Новости

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

12:55 12.12.2019 (обновлено: 17:13 12.12.2019)
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© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
"Спасибо всем кто за эти часы травли в СМИ нашёл минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой. Я вижу, что благоразумных, мыслящих, добросердечных людей гораздо больше, чем неадекватных фанатиков", — написала она в Instagram.
Брухунова отметила, что "существует в привычном ритме и ни на что не жалуется". Она также подчеркнула, что остается самостоятельным человеком, а "не довеском к артисту Евгению Петросяну".

"Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу, связанному с моей личной жизнью <…> Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей", — добавила она.

Несколько дней назад СМИ написали, что Брухунова вышла замуж за Петросяна. Сам юморист назвал подобные публикации "клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью", не подтвердив и не опровергнув сообщения о браке.
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян
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